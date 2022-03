POL-FR: Waldshut-Tiengen: Auffahrunfall mit zwei Verletzten im morgendlichen Berufsverkehr führt zu starken Verkehrsbehinderungen

Freiburg (ots) - Die Feuerwehr wurde am Mittwoch, 30.03.2022, gegen 09.40 Uhr, eine brennende Garage mitgeteilt. Die Garage würde in der Brombacher Straße an dem Wohngebäude mit der Hausnummer 97 angrenzen. Vorsorglich wurden die Bewohner des Wohngebäudes evakuiert. Der Brand konnte schnell gelöscht werden. In der Garage brannten Papierkartons, Paletten und Plastikmüll. Die Garage diente einem angrenzenden ...

