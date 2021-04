Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Diebstahl von Damen-Mountainbike

Lautzenbrücken (ots)

In der Zeit vom 19.04.21, 21:00 - 20.04.21, 06:00 Uhr, wurde ein Damen-Mountain-Bike von einem Anwesen in Lautzenbrücken, dortige Nisterstraße, entwendet. Es handelt sich hierbei um ein herkömmliches Damen-Rad mit Kettenschaltung, welches im Hofraum des Anwesens unter einem Balkon abgestellt war. Auffallend dürfte die Farbe des Rades sein, diese war neongrün. Hinweise bitte an die Polizei in Hachenburg unter 02662-95580.

