Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Raesfeld-Erle - Opel stark beschädigt und gegen Zaun gedrückt

Raesfeld (ots)

Einen schwarzen Wagen in Raesfeld hat ein Unbekannter bei einem Verkehrsunfall beschädigt. Der Opel Astra stand auf einem Parkstreifen der Straße Holten, als er am Samstag zwischen 15.30 und 20.45 Uhr angefahren wurde. Durch die Wucht des Aufpralls an der hinten linken Fahrzeugecke wurde der Opel noch gegen einen Metallzaun gedrückt. Ohne seinen Pflichten nachgekommen zu sein, entfernte sich der Verursacher. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an das Verkehrskommissariat Borken: Tel. (02861) 9000.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell