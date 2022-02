Polizeiinspektion Ludwigslust

POL-LWL: Autofahrerin bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Ludwigslust (ots)

Beim Zusammenstoß zweier PKW sind am Dienstagvormittag in Ludwigslust zwei Autoinsassinnen verletzt worden, eine davon schwer. Der Vorfall ereignete sich an einer Einmündung am Schlachthofweg. Ursache war vermutlich die Missachtung der Vorfahrt. Bei dem Zusammenstoß wurde eine 58-jährige Autofahrerin schwer verletzt. Sie wurde anschließend zur weiteren medizinischen Behandlung ins Krankenhaus gebracht. Die 24-jährige Beifahrerin des anderen PKW erlitt leichte Verletzungen. An beiden Fahrzeugen entstand jeweils erheblicher Sachschaden, der auf insgesamt ca.18.000 Euro geschätzt wurde. Nach der Unfallaufnahme durch die Polizei mussten die schwer beschädigten Autos abgeschleppt werden. Die Polizei ermittelt jetzt zur genauen Unfallursache.

