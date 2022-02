Polizeiinspektion Ludwigslust

POL-LWL: Ladendieb wollte hochwertigen Champagner stehlen

Parchim (ots)

In einem Supermarkt in Parchim hat ein 19-jähriger Mann am späten Montagnachmittag versucht, insgesamt 8 Flaschen hochwertigen Champagner im Gesamtwert von über 480 Euro zu stehlen. Der Diebstahl wurde von einer Mitarbeiterin des Supermarktes an der Kasse entdeckt, als sie von Glasflaschen verursachte Klappergeräusche aus dem Rucksack des 19-Jährigen vernahm. Als die Kassiererin den Mann daraufhin aufforderte den Rucksack zu öffnen, versuchte dieser zu flüchten. Kunden des Geschäfts gelang es jedoch, den Flüchtigen festzuhalten. Die hinzugerufene Polizei nahm den aus Russland stammenden Tatverdächtigen daraufhin vorläufig fest. Gegen ihn wir jetzt wegen Diebstahls ermittelt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Ludwigslust, übermittelt durch news aktuell