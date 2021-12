Polizei Bonn

POL-BN: Tageswohnungseinbruch in Plittersdorf

Polizei bittet um Hinweise

Bonn-Plittersdorf (ots)

Gerade einmal zweieinhalb Stunden hatten die Bewohner ihre Wohnung an der Gotenstraße in Plittersdorf am Sonntagnachmittag, 26.12.2021, verlassen. Diese Abwesenheit nutzen bislang unbekannte Einbrecher zur Tatausführung: Unbemerkt waren sie in das Treppenhaus des Mehrfamilienhauses an der Gotenstraße gelangt. Dort hebelten sie eine Wohnungstür auf und durchsuchten die Zimmer nach Bargeld und Wertgegenständen. Anschließend verließen sie unbeobachtet das Gebäude. Zu Art und Umfang der Beute können noch keine Angaben gemacht werden.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Bislang gibt es keine Hinweise auf die Täter. Deshalb fragen die Ermittler: Wer hat am 26.12.2021, in der Zeit zwischen 14:10 Uhr und 16:45 Uhr auf der Goten- oder den angrenzenden Straßen verdächtige Personen oder Fahrzeuge gesehen? Anrufe bitte an das Kriminalkommissariat 13 der Bonner Polizei. Rufnummer: 0228/150.

Original-Content von: Polizei Bonn, übermittelt durch news aktuell