Polizei Bonn

POL-BN: Bad Godesberg: Hausbewohner überraschte zwei Einbrecher bei Tatausführung

Bonn-Bad Godesberg (ots)

Am 25.12.2021 überraschte ein Mann in seiner Bad Godesberger Wohnung zwei Einbrecher auf frischer Tat.

Nach dem bisherigen Stand der Ermittlungen hatte der Bewohner um 23:00 Uhr beim Betreten seiner Wohnung in einem Mehrfamilienhaus an der Schultheißgasse festgestellt, dass sowohl die Haus- als auch seine Wohnungstüre augenscheinlich aufgebrochen worden waren. Als er seine Wohnung betrat, traf er auf zwei unbekannte Männer. Sie liefen sie sofort davon. Eine unverzüglich eingeleitete Fahndung nach den beiden Tatverdächtigen verlief bislang ergebnislos. Einer der bislang Unbekannten wurde als etwa 35 Jahre alt und 1,75 Meter groß beschrieben. Er trug, so die Zeugenangabe, dunkle Oberbekleidung, eine Mütze und einen Mundschutz. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Hinweise bitte an das Kriminalkommissariat 13 der Bonner Polizei. Rufnummer 0229/150.

Original-Content von: Polizei Bonn, übermittelt durch news aktuell