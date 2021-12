Polizei Bonn

POL-BN: Raub auf Friedhof in Bonn-Mehlem

Unbekannte entrissen 77-Jähriger die Handtasche

Bonn (ots)

Am ersten Weihnachtstag, 25.12.2021, wurde um 13.10 Uhr einer 77-jährigen Frau von einem Unbekannten auf dem Friedhof an der Domhofstraße in Bonn-Mehlem die Handtasche entrissen. Der Mann lief sofort davon und übergab die Tasche an einen Komplizen, der das Geschehen aus der Nähe beobachtet hatte. Gemeinsam liefen die beiden Männer davon.

Mehrere Zeugen, die durch die lauten Hilferufe des Opfers auf das Geschehen aufmerksam wurden, liefen hinter den beiden Männern her. Daraufhin warf ein Verdächtiger auf der Honnefer Straße die gestohlene Tasche weg. Zuvor hatte er allerdings das Portemonnaie, in dem sich ein geringer Bargeldbetrag befand, aus der Tasche genommen. Mit dieser Beute entkamen die Tatverdächtigen ihren Verfolgern.

Sie sicherten die Tasche und übergaben sie an die zwischenzeitlich alarmierten Polizeibeamten der Wache Godesberg zu Spurensicherung.

Eine sofort eingeleitete Fahndung nach den zwei Tatverdächtigen verlief bislang ergebnislos. Im Rahmen der Ermittlungen bittet die Polizei um Mithilfe bei der Fahndung nach den beiden mutmaßlichen Räubern.

Sie wurden wie folgt beschrieben:

1. Tatverdächtiger:

20-25 Jahre alt, 185-195 cm groß, sehr schlanke Statur, dunkel gekleidet, schwarze Maske vor dem Gesicht

2. Tatverdächtiger

ca. 25-35 Jahre alt, etwa 175 cm groß, rote Daunenjacke mit schwarzem Kragen und Kapuze, grüne Mütze, schwarze Maske vor dem Gesicht

Wer Angaben zu den bislang Unbekannten machen kann, wird gebeten, sich mit dem Kriminalkommissariat 13 oder der Kriminalwache der Bonner Polizei unter der Rufnummer 0228/150 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizei Bonn, übermittelt durch news aktuell