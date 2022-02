Polizeiinspektion Ludwigslust

POL-LWL: Mann bei Wohnungsbrand schwer verletzt

Raben Steinfeld (ots)

Bei einem Wohnungsbrand in Raben Steinfeld ist am späten Dienstagvormittag ein 69-jähriger Mann schwer verletzt worden. Das Opfer erlitt eine Rauchgasvergiftung sowie Verbrennungen an den Händen. Der Mann wurde zur weiteren Behandlung ins Krankenhaus gebracht. Der Vorfall ereignete sich gegen 11:30 Uhr im Obergeschoss eines Mehrfamilienhauses mit vier Wohnungen. Aus noch ungeklärter Ursache war das Wohnzimmer der betreffenden Wohnung plötzlich in Brand geraten. Der 69-jährige Bewohner bemerkte den Brand und unternahm bis zum Eintreffen der Feuerwehr eigene Löschversuche mit einem Feuerlöscher. Wahrscheinlich konnte dadurch ein Übergreifen der Flammen auf die angrenzenden Wohnungen verhindert werden. Die eintreffende Feuerwehr löschte den Brand anschließend. Der durch das Feuer verursachte Sachschaden wurde vor Ort zunächst auf ca. 100.000 Euro geschätzt. Die betreffende Wohnung ist derzeit nicht bewohnbar. Die Kriminalpolizei hat unterdessen die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen und hierzu auch einen Brandsachverständigen hinzugezogen. Fahrlässige Brandstiftung wird nach ersten Erkenntnissen nicht ausgeschlossen.

