Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Vreden - Einbrüche in Betriebe

Vreden (ots)

Zu zwei Einbrüchen in Betriebe in Vreden ist es am vergangenen Wochenende gekommen. In beiden Fällen gelangten die Einbrecher durch Einschlagen von Fensterscheiben in die Gebäude an der Lise-Meitner-Straße. Zuvor hatten sie Rollläden vor den Fenstern hochgeschoben. Zu den Geschehen kam es zwischen Freitag, 15.00 Uhr, und Sonntag, 19.00 Uhr, beziehungsweise zwischen Samstag, 15.00 Uhr, und Sonntag, 21.00 Uhr. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise an die Kripo Ahaus: Tel. (02561) 9260.

