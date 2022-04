Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau - Dreister Fahrraddieb

Gronau (ots)

Im Beisein der Geschädigten nutzte ein dreister Fahrraddieb eine für ihn günstige Gelegenheit aus und entwendete ein Pedelec (Hercules, E Imperial S IR 5, grau). Die Tat trug sich am Samstag gegen 11.30 Uhr auf dem K+K-Parkplatz an der Enscheder Straße zu, wo die Geschädigte ihr Pedelec aufgeschlossen und sich dann umgedreht hatte, um ihre Einkäufe zu verstauen. Diesen Moment nutzte der Täter, nahm das Pedelec an sich und fuhr in Richtung Bahnhof davon. Der Dieb wird wie folgt beschrieben: circa 180 cm groß, schlank, dunkles kurzes Haar, bekleidet mit einem dunkelgrauen Sweatshirt. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an die Kripo in Gronau (02562) 9260.

