POL-LB: Waldenbuch: Unbekannter stößt Motorrad um

Ludwigsburg (ots)

Der Polizeiposten Waldenbuch, Tel. 07157 52699-0, sucht Zeugen, die am Mittwoch zwischen 17.20 Uhr und 18.00 Uhr im Bereich des Sportstadions in der Echterdinger Straße in Waldenbuch eine Sachbeschädigung beobachtet haben. Ein bislang unbekannter Täter warf ein Motorrad um, das vor der Sportanlage abgestellt war. Während der Tat fand auf dem Sportgelände Training statt. An der Aprilia entstand ein Sachschaden von rund 500 Euro.

