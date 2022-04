Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Gefährliche Körperverletzung

Meschede (ots)

In der Nacht zu Samstag kam es in der Arnsberger Straße in Meschede zunächst zu einer verbalen Auseinandersetzung zwischen zwei Personengruppen. Im weiteren Verlauf wurde ein 25-jähriger Mescheder durch Faustschläge in das Gesicht niedergeschlagen. Auf dem Boden liegend kam es zu erneuten Schlägen und Tritten gegen Körper und Kopf des Geschädigten, wodurch dieser kurzzeitig das Bewusstsein verlor. Ein 23-jähriger Freund des Geschädigten wollte diesem helfen und wurde dabei ebenfalls ins Gesicht geschlagen und leicht verletzt. Der am Boden liegende Geschädigte wurde schwer verletzt in ein Krankenhaus eingeliefert. Bei den drei Tatverdächtigen soll es sich um drei südländisch aussehende Männer Mitte 20 gehandelt haben. Diese flüchteten nach Tatausführung in Richtung Innenstadt. Alle drei Tatverdächtigen trugen einen Bart, zwei von ihnen waren mit einem weißen Pullover bekleidet. Hinweise an die Polizei Meschede Tel.: 0291-90203411 (Kli.)

