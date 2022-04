Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Verkehrsunfall mit Personenschaden

Sundern- Westenfeld (ots)

Ein 52-jähriger PKW- Fahrer aus Sundern kam am frühen Freitagabend aus noch ungeklärter Ursache in einer langgezogenen Linkskurve der L686 nach rechts von der Fahrbahn ab, geriet in den Straßengraben und überschlug sich. Das Fahrzeug kam auf der Fahrbahn in Seitenlage zum Liegen. Alle drei Insassen des Fahrzeuges wurden verletzt und mussten durch die Feuerwehr befreit werden. Der Fahrer wurde bei dem Unfall leicht, die beiden weiteren Insassen schwer verletzt. Eine Insassin wurde aufgrund der Schwere der Verletzungen mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen. An dem Fahrzeug entstand Totalschaden. Die L686 blieb für fast vier Stunden gesperrt. (Kli.)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis, übermittelt durch news aktuell