Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Rösrath - Zwei Unfälle verursacht: Jaguar-Fahrer flüchtet mit 1, 2 Promille vor Polizei

Rösrath (ots)

Am Donnerstag (27.01.)bemerkten Beamte um kurz vor Mitternacht auf der Bergischen Landstraße im Stadtteil Hoffnungsthal einen 39-Jährigen alkoholisierten Jaguar-Fahrer. Der Mann kollidierte zuerst mit einer Verkehrsinsel, flüchtete dann von der Unfallstelle und verursachte während der Flucht vor der Polizei einen weiteren Unfall, bei dem vier geparkte Autos und eine Laterne erheblich beschädigt wurden.

Der Jaguar-Fahrer war mit seinem Wagen auf Höhe der Polizeiwache gegen 23:50 Uhr in eine Verkehrsinsel gefahren und flüchtete dann von der Unfallstelle in Fahrtrichtung Rösrath. Die Beamten nahmen sofort die Verfolgung auf, hatten jedoch während der Fahrt keinen Sichtkontakt zum Fahrer. In einer langgezogenen Rechtskurve verlor der 39-Jährige dann offensichtlich aufgrund der stark überhöhten Geschwindigkeit die Kontrolle über seinen Wagen und kollidierte mit vier geparkten Autos und einer Laterne. Dabei entstand an allen Fahrzeugen ein erheblicher Sachschaden, welcher auf über 90.000 Euro geschätzt wird.

Bei Eintreffen der Beamten an der Unfallstelle saß der Unfallverursacher noch in seinem Auto; ein Alkoholtest ergab einen Promille-Wert von 1,2. Der Fahrer wurde leicht verletzt und durch den Rettungsdienst erstversorgt. Im Anschluss wurde er zwecks Blutprobenentnahme zur Wache gebracht. Der Führerschein, das Auto und das Handy des Fahrers wurden sichergestellt; die Ermittlungen dauern an. (mw)

