POL-HSK: Einbruch in Wohnhaus

Arnsberg (ots) - Ein 25-jähriger Mann aus Arnsberg fuhr am 14.04.2022, gegen 22.20 Uhr, mit seinem Pkw die L 735 von Warstein-Hirschberg in Richtung Arnsberg-Oeventrop. Bei einem Überholvorgang kollidierte er mit einem entgegenkommenden Pkw. Der 25 Jährige wurde in seinem Fahrzeug eingeklemmt und musste durch die Feuerwehr befreit werden. Anschließend wurde er in ein Krankenhaus eingeliefert, in dem er wenig später ...

