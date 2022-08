Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Bietigheim-Bissingen: Erneut in Schule eingebrochen

Ludwigsburg (ots)

In der Nacht zum Dienstag brachen bislang unbekannte Täter erneut in ein Schulgebäude in der Straße "Im Aurain" in Bietigheim-Bissingen ein. Wie bereits am Wochenende zuvor (https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110974/5308353) verschafften sich die Unbekannten gewaltsam über ein Fenster Zutritt zu einem Klassenraum. Hier wurden mehrere Schränke gewaltsam geöffnet und die darin aufgebahrten Elektronikgeräte entwendet. Der Wert des Diebesgutes sowie die Höhe des Sachschadens konnten bislang nicht genau beziffert werden. Ob es sich in den beiden Fällen um dieselben Täter handelt, ist noch Gegenstand der Ermittlungen. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Bietigheim-Bissingen, Tel. 07142 405-0, in Verbindung zu setzen.

