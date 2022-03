POL-WHV: Farbschmierereien an der Grundschule Osterstraße in Varel - Polizei sucht Zeugen

Varel (ots) - In der Nacht von Sonntag, 20.03.2022, auf Montag 21.03.2022, kam es in Varel zu zwei vollendeten und einem versuchten Einbruch in Personenkraftwagen. In der Waldstraße wurde bei einem Pkw VW Polo die Seitenscheibe eingeschlagen, das Handschuhfach geöffnet und ein Portemonnaie entwendet. Im Siedlungsweg wurde ebenfalls die Seitenscheibe eines Pkw Fiat ...

