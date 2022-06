Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gescher - Bei Kollision leicht verletzt

Gescher (ots)

Leichte Verletzungen hat der junge Fahrer eines Kleinkraftrades am Montag, 27.06.2022, in Gescher bei einem Verkehrsunfall erlitten. Eine 48 Jahre alte Autofahrerin war gegen 11.45 Uhr auf dem Lookamp in Richtung Innenstadt unterwegs. Als die Gescheranerin in die Kreuzung mit dem übergeordneten Prozessionsweg einfuhr, kollidierte sie mit dem von links kommenden 15-Jährigen. Der verletzte Gescheraner kam per Rettungswagen zur ambulanten Behandlung ins Krankenhaus. (to)

