POL-BOR: Gronau - Einbruch in Firmengebäude

Bocholt (ots) - In der Nacht zum Sonntag kam es zu einem Einbruch in eine Wohnung in einem Mehrfamilienhaus an der Straße Am Gemeindehaus. Der oder Täter drangen nach dem jetzigen Stand über die Balkontür in die Wohnung ein. Entwendet wurden Bargeld und Schmuck. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an die Kripo in Bocholt (02871) 2990. (fr) Kontakt für Medienvertreter: Kreispolizeibehörde Borken Pressestelle ...

