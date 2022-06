POL-EL: Sögel - Schild in Brand gesetzt

Nordhorn (ots) - Zwischen dem 21. und 23. Juni kam es in Nordhorn in der Straße Immenweg zu einem Brand. Die bislang unbekannten Täter setzten einen Bauwagen in der Nähe eines Waldspielplatzes in Brand. Neben dem Bauwagen wird eine Waldfläche von etwa 40 qm zerstört. Der Schaden wird auf etwa 6500 Euro geschätzt. Hinweise nimmt die Polizei in Nordhorn unter der Rufnummer 05921/3090 entgegen. Rückfragen bitte an: ...

