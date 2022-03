Polizei Braunschweig

POL-BS: Fünf geparkte Pkw durch Vandalismus beschädigt

Braunschweig (ots)

Braunschweig, Lincolnsiedlung

16.03.2022, 16:00 Uhr

Durch Unbekannte wurden fünf abgestellte Pkw beschädigt. Die Polizei hat die Ermittlung aufgenommen und sucht Zeugen.

Am Mittwoch musste fünf Besitzer in der Lincolnsiedlung feststellen, dass unbekannte ihre Pkw durch Zerkratzen des Lackes beschädigt hatten. An einem Pkw wurde ein Schriftzug mit russlandfeindlichem Inhalt angebracht. Die Polizei nahm die Schäden vor Ort auf und leitete Verfahren wegen Sachbeschädigung ein. Weiter nahm auch der Staatsschutz die Ermittlung auf.

Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten sich telefonisch unter 0531/476-2516.

Original-Content von: Polizei Braunschweig, übermittelt durch news aktuell