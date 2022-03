Polizei Braunschweig

POL-BS: Autofahrerin stößt mit drei geparkten Fahrzeugen zusammen

Braunschweig (ots)

Braunschweig, Hagenring

16.03.2022, 22:12 Uhr

Die Fahrerin eines Daewoo stieß mit abgestellten Fahrzeugen zusammen, erschrak und verzog daraufhin das Lenkrad. Zwei leicht Verletzte.

Am Mittwochabend kam es auf dem Hagenring in Braunschweig zu einem Verkehrsunfall mit insgesamt vier beteiligten Fahrzeugen. Die Fahrerin eines Daewoo befuhr den rechten Fahrstreifen und stieß mit zwei am Fahrbahnrand abgestellten Autos zusammen. Aufgrund dessen erschrak sie und verzog das Lenkrad. Sie geriet ins Schleudern und stieß anschließend mit einem dritten am Fahrbandrand abgestellten VW frontal zusammen. Dabei verletzten sich sie und ihre Beifahrerin leicht und wurden mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus zur ambulanten Behandlung gebracht. Die Polizei war vor Ort und nahm den Unfall auf. Insgesamt wird der entstandene Schaden auf rund 65.000 EUR geschätzt.

