Polizei Braunschweig

POL-BS: Enkeltrick über Messenger Dienste

Braunschweig (ots)

Braunschweig, Januar 2022 - März 2022

In Braunschweig häufen sich Betrugsfälle zum Nachteil älterer Mitbürger über Messenger Dienste.

In den letzten Wochen häufen sich die Fälle, in denen ältere Mitbürger über einen Messenger Dienst angeschrieben werden. In einer Nachricht mit unbekanntem Absender täuschen die Täter ein Verwandtschaftsverhältnis vor und geben an, dass sie ein neues Mobiltelefon haben. Sie bitten dann unter einem Vorwand um Geld. In den meisten Fällen erkennen die Betroffenen den Betrugsversuch und informieren die Polizei.

Die Täter gehen jedoch bei ihren Taten teilweise so geschickt vor, dass sie ihre Gesprächspartner in mehreren Fällen davon überzeugen konnten, dass sie tatsächlich Familienangehörige sind.

So war z. B. ein 66-jähriger Braunschweiger davon überzeugt, dass er mit seiner Tochter kommunizieren würde. Er wurde gebeten einige Rechnungen für sie zu begleichen. Es entstand ein Schaden von mehreren Tausend Euro.

Der Polizei hat in allen Fällen die Ermittlungen aufgenommen und rät:

Antworten Sie auf keinen Fall auf derartige Nachrichten. Sichern Sie die Nachricht und informieren Sie schnellstmöglich die Polizei. Sprechen Sie mit den betreffenden Angehörigen und handeln Sie nicht vorschnell.

