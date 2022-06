POL-BOR: Heek - Autofahrer bei Unfall schwer verletzt

Gronau (ots) - Nach einem Nachbarschaftsfest auf der Straße Esteresch wurden in der Nacht zum Sonntag mehrere Gegenstände gestohlen, die sich in bzw. in der Nähe des unverschlossenen Partyzeltes befunden haben. Darunter zwei Lüftermotoren für eine Kinderhüpfburg. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an die Kripo in Gronau (02562) 9260. (fr) Kontakt für Medienvertreter: Kreispolizeibehörde Borken Pressestelle ...

mehr