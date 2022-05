POL-IZ: 220519.3 Volsemenhusen: Diebstahl aus Containern

Wesselburen (ots) - Am Mittwoch kontrollierte die Polizeistation Wesselburen in Zusammenarbeit mit dem Zoll Fahrzeuge mit Schwerpunkt Fahrzeugsicherheit von den insgesamt gut hundert kontrollierten Fahrzeugen waren die Mängel an vier Fahrzeugen derart massiv, dass sie stillgelegt wurden. Häufige Mängel waren Durchrostungen an den Achsen und nicht fachgerecht ...

mehr