Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Vaihingen an der Enz: Unfall auf Baumarkt-Parkplatz

Ludwigsburg (ots)

Nach einem Unfall zwischen einem 74-jährigen PKW-Lenker und einem 22 Jahre alten Fußgänger am Montagnachmittag auf dem Parkplatz eines Baumarkts in der Stuttgarter Straße in Vaihingen an der Enz sucht das Polizeirevier Vaihingen an der Enz noch Zeugen. Gegen 15.00 Uhr ging der 22 Jahre alte Fußgänger gemeinsam mit seinem zweijährigen Sohn über den Parkplatz, als dort ein 74 Jahre alter BMW-Lenker unterwegs war. Zwischen dem BMW und dem Fußgänger sei es zu einem Zusammenstoß gekommen, bei dem der 22-Jährige leicht verletzt wurde. Der BMW-Fahrer fuhr anschließend davon. Zur Klärung des Sachverhalts bittet die Polizei Zeugen, die laut den ersten Ermittlungen die Situation vor Ort beobachteten, sich unter Tel. 07042 941-0 zu melden.

