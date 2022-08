POL-LB: Böblingen: Fahrzeug beschädigt

Ludwigsburg (ots) - Zu einem Sachschaden in Höhe von rund 5.500 Euro kam es am Montagmittag in Gerlingen, nachdem sich ein elektronisches Multifunktionsfahrzeug selbstständig gemacht hatte. Ein 29-Jähriger hatte das Fahrzeug gegen 12:30 Uhr in einer Firmeneinfahrt in der Ringstraße abgestellt. Kurz darauf rollte dieses selbstständig los und beschädigte einen ...

