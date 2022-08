POL-LB: Kornwestheim: Unfallflucht in der Ludwigsburger Straße

Ludwigsburg (ots) - Am Montagmittag kam es gegen 12:15 Uhr zu einem Verkehrsunfall im Bereich der Pforzheimer Straße und der Flachter Straße in Rutesheim. Ein 58-jähriger BMW-Lenker befuhr aus Richtung Leonberg kommend die Leonberger Straße in Richtung Pforzheimer Straße. An einem Fußgängerüberweg zur Einmündung in die Flachter Straße bremste er sein Fahrzeug zunächst bis zum Stillstand ab. Plötzlich ...

