Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Rutesheim: Verkehrsunfall mit rund 60.000 Euro Sachschaden

Ludwigsburg (ots)

Am Montagmittag kam es gegen 12:15 Uhr zu einem Verkehrsunfall im Bereich der Pforzheimer Straße und der Flachter Straße in Rutesheim. Ein 58-jähriger BMW-Lenker befuhr aus Richtung Leonberg kommend die Leonberger Straße in Richtung Pforzheimer Straße. An einem Fußgängerüberweg zur Einmündung in die Flachter Straße bremste er sein Fahrzeug zunächst bis zum Stillstand ab. Plötzlich beschleunigte der BMW-Fahrer, verlor mutmaßlich die Kontrolle über sein Fahrzeug, fuhr über die Gegenfahrbahn und prallte gegen einen geparkten Skoda, der seitlich auf einem Parkplatz in der Pforzheimer Straße geparkt stand. Der Skoda wurde durch die Wucht der Kollision um 180 Grad gedreht. Im weiteren Verlauf kollidierte der Skoda mit einen geparkten Peugeot. Alle drei Fahrzeuge waren nach dem Verkehrsunfall nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Es entstand ein Sachschaden von rund 60.000 Euro, verletzt wurde niemand. Nach den derzeitigen Ermittlungen ist der Verkehrsunfall auf eine medizinische Ursache zurückzuführen.

