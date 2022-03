Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Fahrraddiebe überführt

Unkel / Bad Honnef (ots)

Am 16.02.22 kam es am Bahnhof in Unkel zu einem Diebstahl eines hochwertigen Mountainbike. Der Geschädigte, ein 25 jähriger Mann entdeckte am gestrigen Tage sein Rad, welches auf einer Internet Plattform zum Kauf angeboten wurde. Er vereinbarte ein treffen, in welchem er vorgab an dem Kauf des Rades interessiert zu sein. Er suchte daraufhin die Polizeiinspektion Linz auf.

Interne Recherchen ergaben, dass der Verkäufer neben dem bezeichneten ein weiteres hochwertiges Fahrrad zum Kauf anbot. Gemeinsam mit dem Geschädigten suchten Beate der Polizei Linz den vereinbarten Übergabeort in Bad Honnef auf. Eingebunden waren ebenfalls Beamte des PP Bonn.

Es handelte sich tatsächlich um das gestohlene Rad. Angeboten wurde es durch einen 14 und einen 15 jährigen Jugendlichen. Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen hat der 14 jährige das Fahrrad entwendet und der 15 jährige übernahm die Hehlerei. Dem geschädigten konnte das Fahrrad wieder ausgehändigt werden. Die Beamten des PP Bonn übernahmen die Ermittlungen zu dem anderen angebotenen Fahrrad. Es befand sich an der Wohnanschrift des 15 jährigen. Es wurde sichergestellt, da auch hier kein glaubhafter Eigentumsnachweis geführt werden konnte.

Gegen beide Jugendliche wird nun ein Strafverfahren eingeleitet.

