Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Altenkirchen -versuchter Einbruchsdiebstahl in Lasergamezentrum-

Altenkirchen (ots)

Am Montag, 28.02.2022, versuchten bislang unbekannte Täter in der Zeit von 09.00 Uhr bis 14.45 Uhr, in ein Lasergamezentrum in der Rudolf-Diesel-Straße in Altenkirchen einzubrechen. Bei dem erfolglosen Versuch, in das Gebäude zu gelangen, wurde ein Rolltor beschädigt. Der entstandene Schaden beläuft sich auf etwa 1.000,- Euro. Sachdienliche Hinweise sind an die PI Altenkirchen zu richten.

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell