Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Flammersfeld -versuchter Einbruch in Baumaschine-

Flammersfeld (ots)

In der Zeit von Freitag, 25.02.2022, 14.00 Uhr, bis Montag, 28.02.2022, 08.00 Uhr, versuchten bislang unbekannte Täter, einen Bagger aufzubrechen. Die Maschine war auf einer Baustelle an der Kreisstraße 9, zwischen Flammersfeld und Ahlbach, abgestellt. Bei dem erfolglosen Versuch wurde ein Schloss am Bagger beschädigt. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 150,-Euro. Sachdienliche Hinweise sind an die PI Altenkirchen zu richten.

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell