POL-LB: Weil der Stadt - Merklingen: Pedelec-Fahrer mit über drei Promille unterwegs

Am Montag gegen 21 Uhr meldete ein Zeuge über Notruf einen gestürzten 41-jährigen Pedelec-Fahrer in der Hauptstraße in Weil der Stadt - Merklingen. Der Mann habe ein Messer bei sich und wirke bedrohlich. Beim Eintreffen der Streifenwagenbesatzungen vor Ort, stieg der 41-Jährige auf sein Fahrrad und versuchte zu flüchten, konnte jedoch kurz darauf eingeholt und festgehalten werden. Im Zuge der weiteren polizeilichen Maßnahmen wurde bei dem Mann ein Multitool mit Messer aufgefunden. Weiterhin war bei ihm Atemalkoholgeruch wahrnehmbar. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von über drei Promille. Der 41-Jährige musste sich folglich einer Blutentnahme unterziehen und die Nacht in einer Gewahrsamseinrichtung verbringen. Er hat nun mit einer Strafanzeige wegen Trunkenheit im Verkehr zu rechnen.

