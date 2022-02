Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Sachbeschädigung an PKW

Frankenthal (ots)

Am Samstag, den 26.02.2022, gegen 16:55 Uhr, bemerkte ein Mitarbeiter eines Security-Unternehmens eine verdächtige Person an einem geparkten Mercedes in einem Parkhaus in der Eisenbahnstraße. Als er den Jugendlichen ansprach, rannte dieser davon.

Im Rahmen einer Nachschau an dem PKW stellte der Security-Mitarbeiter fest, dass die Scheibe der Fahrertür eingeschlagen wurde. Der Schaden beläuft sich auf ca. 1000EUR.

Der Jugendliche wurde wie folgt beschrieben: ca. 17 Jahre alt, schwarzer Kapuzenpulli, weiße Jogginghose.

Zeugen werden gebeten sich an die Polizeiinspektion Frankenthal unter der Tel.-Nr.: 06233/313-0 oder an die Polizeiwache Maxdorf unter der Tel.-Nr.: 06237/934-1100 zu wenden. Gerne nehmen wir Ihre Hinweise auch per E-Mail unter pifrankenthal@polizei.rlp.de entgegen.

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell