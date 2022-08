Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Gerlingen: Fahrzeug macht sich selbstständig und rollt Straße hinunter

Ludwigsburg (ots)

Zu einem Sachschaden in Höhe von rund 5.500 Euro kam es am Montagmittag in Gerlingen, nachdem sich ein elektronisches Multifunktionsfahrzeug selbstständig gemacht hatte. Ein 29-Jähriger hatte das Fahrzeug gegen 12:30 Uhr in einer Firmeneinfahrt in der Ringstraße abgestellt. Kurz darauf rollte dieses selbstständig los und beschädigte einen Jaguar Land Rover, der ebenfalls in der Einfahrt geparkt war. Das Multifunktionsfahrzeug rollte weiter das Gefälle hinab auf die Ringstraße und prallte dort schließlich gegen einen geparkten Nissan. Vermutlich hatte sich zuvor aus bislang ungeklärten Gründen die Handbremse des Fahrzeugs gelöst.

