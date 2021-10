Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: In Apotheke eingebrochen

Breitenworbis (ots)

In der Nacht vom Montag zum Dienstag sind unbekannte Täter in die Apotheke in der Halle-Kassler-Straße eingebrochen. Sie öffneten gewaltsam die Eingangstür und durchsuchten im Innern die Räume. Es wurden Medikamentenverpackungen teilweise aufgerissen und vergeblich versucht, einen Medikamentenschrank aufzubrechen. Ohne Medikamente, aber mit Bargeld aus einer Kasse, konnten die Einbrecher unerkannt entkommen. Hinweise nimmt die Polizei in Heilbad Heiligenstadt und 03606/6510 entgegen.

