Bundespolizeiinspektion Pasewalk mit Gemeinsamer deutsch-polnischer Dienststelle Pomellen

BPOLI PW - GdpD POM: Fahren ohne Fahrerlaubnis hatte Folgen

Pasewalk (ots)

Bundespolizisten kontrollierten am Sonntagabend auf Höhe des ehemaligen Grenzüberganges in Linken einen 26- jährigen polnischen Staatsangehörigen. Er war als Mitreisender in einem PKW in Richtung Pasewalk unterwegs. Eine fahndungsmäßige Überprüfung der Person ergab zwei Fahndungsnotierungen: Die Staatsanwaltschaft Neubrandenburg hatte den Mann mit Haftbefehl wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis ausgeschrieben. Als Strafe waren 500,- EUR + 82,50 EUR Kosten oder 25 Tage Ersatzhaft festgelegt. Bei der Staatanwaltschaft Lüneburg ist gegen den Mann eines weiteres Verfahren "Fahren ohne Fahrerlaubnis" anhängig. Sie hatte ihn zur Aufenthaltsermittlung ausgeschrieben. Durch Zahlung der geforderten Geldstrafe verblieb der Mann auf freien Fuß.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Pasewalk mit Gemeinsamer deutsch-polnischer Dienststelle Pomellen, übermittelt durch news aktuell