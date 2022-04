Bundespolizeiinspektion Pasewalk mit Gemeinsamer deutsch-polnischer Dienststelle Pomellen

BPOLI PW - GdpD POM: Zwei Haftbefehle wegen Diebstahls vollstreckt

Pomellen (ots)

Ein 25- jähriger polnischer Staatsangehöriger wurde am gestrigen Tag durch Bundespolizisten auf der Bundesautobahn 11 in Pomellen angehalten. Die anschließende Kontrolle ergab, dass er von zwei Staatsanwaltschaften (Leipzig und Dresden) per Haftbefehl wegen Diebstahls gesucht wurde. Die geforderte Gesamtgeldstrafe in Höhe von 697,-EUR konnte der Mann nicht zahlen. Daraufhin wurde er für die nächsten 45 Tage in die Justizvollzugsanstalt Stralsund eingeliefert.

