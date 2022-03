Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Erwitte- Horn-Millinghausen - Entfernung falsch abgeschätzt - Krankenhaus

Erwitte (ots)

Am Montag (28. März 2022) befuhr ein 41-jähriger Erwitter mit seinem Wagen auf der Schmerlecker Straße in Richtung Horn-Millinghausen. Als er um kurz nach 16 Uhr nach links in den Horner Kirchweg einbiegen wollte, schätzte er die Entfernung eines 59-jährigen Autofahrers aus Soest falsch ein und bog vor ihm noch schnell nach links ab. Der Vorfahrt berechtigte Soester krachte nach eigenen Angaben daraufhin ungebremst in die rechte Fahrzeugseite des 41-Jährigen. Hierdurch drehte sich dessen Auto um die eigene Achse und kam erst im Straßengraben zum Stillstand. Mit leichten Verletzungen brachte eine Rettungswagenbesatzung den 59-Jährigen in ein Krankenhaus. Die Polizei schätzt den entstandenen Sachschaden auf 4.500 Euro ein. (reh)

