Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Warstein - Augen auf bei Sonderangeboten

Warstein (ots)

Ein Zeuge teilte heute der Polizei in Warstein mit, dass in der letzten Woche in einer örtlichen Zeitung ein Fleyer als Beilage enthalten war, der Pflaster- und Sanierungsarbeiten in einer Frühlingsaktion vom 19.03 - 02.04.2022 mit 35% Rabatt angeboten hatte. Das darin beworbene Geschäft firmiert unter einer Anschrift, auf dem sich ein Mietshaus befindet, in dem es eine solche Firma jedoch nicht geben würde.

Die Polizei rät:

- Suchen Sie im Internet nach Rezessionen über die Firma. Diese können eventuell einen ersten Anhalt bieten, ob es sich um eine seriöse Fachfirma handelt. - Lassen Sie sich nicht sofort von angeblich großzügigen Rabatten ködern - Prüfen Sie ausgiebig und in aller Ruhe Angebote - Führen Sie, wenn möglich, Preisvergleiche im Internet durch (reh)

