Polizeipräsidium Krefeld

POL-KR: Stadtmitte: Senior von zwei Männern in Wohnung überfallen - Zeugen gesucht

Krefeld (ots)

Am Mittwochabend (14. Juli 2021) klingelte es gegen 22:20 Uhr an der Haustür des 74-Jährigen am Südwall. Als er die Wohnungstür öffnete, standen zwei Männer bereits im Hausflur. Einer der Männer schlug ihn unvermittelt gegen die Brust, woraufhin er zu Boden fiel. Er setzte sich auf den Senior, hielt ihn fest und forderte ihn auf, still zu sein und die Augen zu schließen. Sein Komplize betrat in der Zwischenzeit die Wohnung und durchwühlte sie vollständig. Die Täter flüchteten mit Bargeld und zwei Mobiltelefonen aus dem Haus. Der Senior blieb trotz der Gewalteinwirkung unverletzt. Er informierte die Polizei.

Eine Fahndung brachte keinen Erfolg.

Die Täter sind zwischen 25 und 30 Jahre alt, haben eine schmale Statur und sprechen Deutsch. Sie waren dunkel gekleidet.

Für Hinweise wenden Sie sich bitte telefonisch an die 02151 6340 oder per E-Mail an hinweise.krefeld@polizei.nrw.de. (280)

