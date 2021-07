Polizeipräsidium Krefeld

POL-KR: Hüls: Vernebelung vertreibt Bankräuber

Krefeld (ots)

Am Donnerstag (15. Juli 2021) haben zwei Männer am Hülser Markt versucht, den Geldautomaten einer Bank auszurauben. Gegen 2:50 Uhr hebelten die beiden maskierten Täter die Tür zum Vorraum der Filiale auf, doch dann wurden sie durch ein spezielles Sicherheitssystem gestört, das den gesamten Raum vernebelte und ihnen die Sicht nahm. Noch bevor sie sich weiter am Geldautomaten zu schaffen machen konnten, ergriffen sie die Flucht. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei unter 02151 6340 oder per E-Mail unter hinweise.krefeld@polizei.nrw.de zu melden. (279)

