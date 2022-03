Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Kreis Soest - 806 Geschwindigkeitsverstöße im Rahmen der Kontrollaktion

Kreis Soest (ots)

Vom letzten Montag bis gestern (27. März 2022) beteiligte sich die KPB Soest an einer europaweiten Kontrollaktion. Ziel war es, die Einhaltung der Geschwindigkeitsvorschriften zu überprüfen. Die Beamten mussten jedoch im Kreisgebiet 806 Geschwindigkeitsverstöße innerhalb der Kontrollwoche zur Kenntnis nehmen. In 222 Fällen fertigten die Beamten hierzu Anzeigen, bei 584 Verstößen reichte ein Verwarnungsgeld. Der traurige Fall eines Motorradfahrers, der anstatt mit den erlaubten 50 km/h mit 129 km/h gemessen wurde, zeigt, dass nicht jedem die Gefahren, die mit der Überschreitung der zulässigen Höchstgeschwindigkeiten zusammen hängen, verstanden hat. Die Polizei wird sich auch weiterhin an solchen Kontrollaktionen beteiligen und hofft, dass zukünftig weniger Verstöße festgestellt werden müssen. (reh)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell