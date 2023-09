Polizei Düren

POL-DN: Raub auf Verbrauchermarkt

Aldenhoven (ots)

Eine Bargeldsumme im niedrigen vierstelligen Bereich erbeutete am Montagmorgen (11.09.2023) ein bislang unbekannter Täter bei einem Raub auf einen Supermarkt.

Ein 22-jähriger Mitarbeiter des Geschäfts hielt sich gegen 7:20 Uhr im Bereich der Warenannahme auf, als plötzlich eine dunkel gekleidete Person auf ihn zukam und ihn mit einer Schusswaffe bedrohte. Der Unbekannte forderte den 22-Jährigen auf, mit ihm das Büro des Marktes in der Jülicher Straße zu betreten. Dort hielt sich zu diesem Zeitpunkt eine weitere Mitarbeiterin auf. Der Täter forderte die beiden auf, den Tresor zu öffnen. Nachdem der 22-Jährige den Tresor geöffnete hatte, entnahm der Unbekannte das Bargeld und verstaute es in einer schwarzen Einkaufstüte. Anschließend flüchtete er in unbekannte Richtung. Der Täter wird von den beiden Zeugen wie folgt beschrieben:

Männlich

Etwa 180cm groß Etwa 30 - 40 Jahre alt Dunkel gekleidet Bekleidet mit Handschuhen und einer schwarzen Sturmmaske Schlankes bis athletisches Erscheinungsbild Tiefe Stimme Sprach Deutsch

Die Polizei bittet Zeugen, die etwas Verdächtiges beobachtet haben oder Hinweise zur Tat oder dem Täter geben können, sich unter der 02421 949-6425 bei der Leitstelle zu melden.

Original-Content von: Polizei Düren, übermittelt durch news aktuell