POL-BOR: Bocholt - Autoreifen zerstochen

Bocholt (ots) - Tatort: Bocholt, Hemdener Weg Tatzeit: 08.05.2023, zwischen 14.30 Uhr und 18.30 Uhr; Vier Spinde brach ein noch unbekannter Täter am Montag im Umkleidebereich des Bahia-Bades am Hemdener Weg auf. Entwendet wurden Geldbörsen und Schlüsseln. Die Auswertung der Videoaufnahmen aus der Überwachungsanlage dauert an. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an das Kriminalkommissariat in Bocholt unter Tel. ...

