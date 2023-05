Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Heek - Folgenreicher Zusammenstoß

Heek (ots)

Unfallort: Heek, Lange Moot;

Unfallzeit: 08.05.2023, 17.35 Uhr;

Zwei verletzte Autofahrer und ein Sachschaden in Höhe von circa 9.000 Euro stellen die Bilanz eines Unfalls in Heek dar. Dazu war es am Montag gegen 17.35 Uhr auf der Straße Lange Moot gekommen: Ein 73-Jähriger war dort aus Richtung Heek in Richtung Ahaus unterwegs, als er mit einem entgegenkommenden Wagen eines 23-Jährigen aus Heek kollidierte. Dessen Auto befand sich nach Angaben des Rosendahlers mittig auf der Fahrbahn, ein Ausweichmanöver sei erfolglos geblieben. Der Heeker kam mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus. Dort entnahm ein Arzt ihm eine Blutprobe, um den Grad der Alkoholisierung feststellen zu können. Der 73-Jährige erlitt leichte Verletzungen; Rettungskräfte brachten ihn ebenfalls in ein Krankenhaus. (to)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell