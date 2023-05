Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Einbrecher in Kleingartenanlage unterwegs

Bocholt (ots)

Tatort: Bocholt, Kleingartenanlage am Töppingsesch; Tatzeit: zwischen 07.05.23, 20.00 Uhr, und 08.05.23, 11.30 Uhr; Drei Einbrüche in Gartenlauben wurden der Polizei am Montag gemeldet. Tatort ist die Kleingartenanlage am Töppingsesch. Der unbekannte Täter entwendete Werkzeug. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an die Kripo in Bocholt (02871) 2990. (fr)

