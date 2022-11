POL-PDNW: Einbruch in Autohaus

Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

Am 04.11.2022 gegen 00:20 Uhr kam es zu einem Einbruch in ein Autohaus in der Weinstraße. Nach derzeitigem Kenntnisstand hebelten zwei Unbekannte die Terrassentür zum angegliederten Wohnhaus auf und gelangten so ins Gebäude. Hier durchwühlten sie sowohl die Privat- als auch die Geschäftsräume und entwendeten Schmuck und Bargeld in noch unbekannter Höhe.

Zeugenhinweise nimmt die Polizei Neustadt/W. unter 06321 854-0 oder per Mail an pineustadt@polizei.rlp.de entgegen.

