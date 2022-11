POL-PDNW: Unfallerstmeldung - Vollsperrung der A650 in Richtung Bad Dürkheim

Ludwigshafen (ots) - Am 03.11.2022, um 14.08 Uhr ereignete sich am Autobahnkreuz Ludwigshafen auf der A61 in Fahrtrichtung Norden ein Verkehrsunfall. Im stockenden Verkehr fuhr ein 62-jähriger Skoda-Fahrer auf dem rechten Fahrstreifen auf einen Lkw auf. Der Lkw war zum Unfallzeitpunkt aufgrund des Verkehrs mit sehr ...

mehr